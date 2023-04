Fabio Testi: biografia, moglie e vita privata dell’attore ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Fabio Testi (biografia, moglie e vita privata) ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 27 aprile 2023? Fabio Testi (Peschiera del Garda, 2 agosto 1941) è un attore italiano. Nel 1966 inizia la sua carriera lavorando come controfigura per Il buono, il brutto, il cattivo, celebre film di Sergio Leone. Già nel 1968 è alla prima parte attoriale: partecipa alla produzione di C’era una volta il west, sempre di Leone, ma la sua interpretazione viene tagliata in post-produzione in quanto giudicata non ottimale con il resto del cast. Gli verrà affidato, essendo comunque sotto contratto, un ruolo di secondo piano.

Nel 1970 arriva la prima vera occasione: Testi recita ne Il giardino dei Finzi Contini, per la regia di Vittorio De Sica. Il film otterrà un Oscar come miglior film straniero. Nel 1971 lavora da protagonista nel film di Giuseppe Patroni Griffi Addio fratello crudele, con Charlotte Rampling: nel 1972 recita nel film Camorra, regia di Pasquale Squitieri; sempre quest’ultimo lo dirigerà nel 1974 nel film I guappi, dove è protagonista insieme a Claudia Cardinale e Franco Nero.

I primi grandi successi all’estero arrivano nel 1975: è coprotagonista di L’importante è amare, del regista polacco Andrzej Żuławski, al fianco di Romy Schneider, che per quel film vincerà il Premio César. Nel 1975 ha una parte nel film di Tonino Valerii Vai gorilla. Nel 1985 è tra i protagonisti del film Io e il Duce, regia di Alberto Negrin, con Susan Sarandon e Anthony Hopkins. Nel 2010 ha una piccola parte nel film statunitense Letters to Juliet ed è nel cast di Road to Nowhere di Monte Hellman.

Nel 1996 Fabio Testi viene chiamato a sostituire Philippe Leroy nel ruolo di Yanez de Gomera in Il ritorno di Sandokan, per Mediaset. Nel 2006 recita in alcune puntate della soap opera di Raiuno Sottocasa. Nel 2009 è tra i protagonisti della fiction Mediaset Il falco e la colomba, per la regia di Giorgio Serafini, con Enrico Lo Verso e Anna Galiena. Nel 2010 è nel cast del film TV di Canale 5 Colpo di fulmine, per la regia di Roberto Malenotti, con Lola Ponce e Roberto Farnesi; sempre con Roberto Farnesi ha fatto parte del cast della fiction di Canale 5 Al di là del lago, del 2011. Nel 2020 partecipa come concorrente al Reality Show Grande Fratello VIP, in onda su Canale 5: riuscirà ad arrivare fino alla 11ª settimana, venendo poi eliminato.

Vita privata

Abbiamo visto chi è Fabio Testi (la biografia), ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Chi è la moglie? Nel corso degli anni settanta l’attore si è legato sentimentalmente alle attrici Jean Seberg, Ursula Andress e Charlotte Rampling. Nel 1979 Fabio Testi sposa la stilista spagnola Lola Navarro, che gli dà tre figli: Fabio, Thomas e Trini. Nei primi anni novanta ha avuto una relazione con l’attrice Brooke Shields. Il 3 gennaio 2015 Fabio Testi si sposa per la seconda volta, a Capri e con rito civile, con la gallerista Antonella Liguori. Ha avuto una relazione sentimentale per tre anni con l’attrice Edwige Fenech, che gli ha attribuito la paternità di un figlio poi successivamente smentita più volte, senza però rivelare l’identità del padre.