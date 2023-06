Fabio Rovazzi è fidanzato? La vita privata del cantante, chi è la fidanzata

Fabio Rovazzi è fidanzato? Il noto cantante, ospite a Domenica In, ha una ragazza? Una domanda che si stanno ponendo in tanti. Il cantante ha avuto una lunga storia con la bellissima Karen Kokeshi. I due si sono conosciuti nel 2019 e sono stati molto affiatati, anche perché condividevano la passione per il mondo del web e di YouTube.

Purtroppo però, proprio come ha detto lo stesso Rovazzi, le cose belle alle volte finiscono ed è per questo che nel 2022 la coppia è scoppiata. Pare nonostante tutto siano rimasti in buoni rapporti dopo la fine della loro relazione. Rovazzi ha fatto una storia su Instagram in cui ha specificato: “Non è successo nulla di brutto tra noi, anzi. Semplicemente, a volte, le cose belle finiscono”. Kokeshi ha confermato, dicendo che semplicemente i due avevano smesso di amarsi e il sentimento era mutato in amicizia.

Attualmente, dopo la fine della storia con Karen Kokeshi Casiraghi, Rovazzi è fidanzato? Non lo sappiamo. Il cantante è infatti molto riservato sulla sua vita privata. Secondo alcuni rumors pare aver avuto una liason con Stefania Spampinato, un’attrice molto più grande di lui, famosa per aver interpretato il ruolo di Carina De Luca nella fiction americana Grey’s Anatomy. In realtà si tratta solo di dicerie e nessuno dei due ha mai confermato il flirt. Sembrerebbe quindi che al momento Rovazzi sia single.

Chi è Karen

Ma chi è la storica ex di Fabio Rovazzi? Nata nel 1994, Karen Kokeshi, pseudonimo di Karen Rebecca Casiraghi, è una famosa youtuber e influencer. Nata a Verona, si appassiona fin da giovanissima al mondo delle arti visive e dei videomaker. Nel 2009 apre il suo canale YouTube; tuttavia, inizialmente, fa fatica a ingranare. La svolta arriva nel 2016, quando si trasferisce a Roma; ottiene i primi risultati e un discreto successo in seguito ad alcune recensioni sulle sigarette elettroniche. Nel 2017 è invitata in qualità di giudice al reality “Svapo Battle”: una gara tra liquidi per sigarette elettroniche. In seguito al successo crescono anche i suoi canali sociali. Karen Kokeshi e Fabio Rovazzi, fra l’altro, hanno fatto parte per un periodo della Newtopia; l’agenzia fondata da Fedez e J-Ax. La coppia ne è uscita in seguito all’improvvisa interruzione dei rapporti fra il marito di Chiara Ferragni e Fabio Rovazzi.

La loro storia d’amore è iniziata nel 2019 ed è durata tre anni. Pare che i due si siano conosciuti proprio tramite social, quando entrambi erano fidanzati. “Ricordo che quella volta abbiamo parlato parecchio, ma entrambi eravamo sentimentalmente impegnati – ha detto Rovazzi -. Solo quando siamo stati liberi, e dopo che lei mi aveva scritto su Internet, l’ho invitata a bere qualcosa. Abbiamo chiacchierato per due ore, ci siamo scambiati consigli di lavoro e ci siamo salutati.