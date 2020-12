Extraction: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 21 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Extraction, film del 2015 diretto da Steven C. Miller con Bruce Willis. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo la morte di sua moglie, l’ex-agente della CIA Leonard Turner viene rapito da una piccola squadra di terroristi. Suo figlio Harry, che vorrebbe entrare anch’egli nella CIA, con il padre ha sviluppato Condor, una super-arma. Da qui inizia il suo personale piano non autorizzato per riportare a casa il padre.

Extraction: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Extraction, ma qual è il cast completo del film in onda stasera su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bruce Willis: Leonard Turner

Kellan Lutz: Harry Turner

Gina Carano: Victoria

D.B. Sweeney: Ken Robertson

Joshua Mikel: Drake

Steve Coulter: Theodore Sitterson

Dan Bilzerian: Higgins

Streaming e tv

Dove vedere Extraction in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 21 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

