Exodus – Dei e Re: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, venerdì 22 luglio 2022, va in onda Exodus – Dei e Re su Sky Cinema 1. Il film è diretto da Steven Zaillian ed è dedicato a Tony Scott. Il protagonista è Christian Bale che interpreta Mosé. Di seguito vediamo la trama e il cast.

Trama

Partiamo dalla trama. La storia racconta di Mosé che viene salvato dalla sorella del Faraone che invece voleva ucciderlo. La donna è nubile e cresce nella corte egiziana dove si guadagna la fiducia del Faraone Seti. Lo conquista al punto da diventare il generale dell’esercito. Lo tratta come un figlio e infatti vorrebbe che fosse lui a prendere il suo posto sul trono, peccato che abbia già un erede di sangue. Un giorno entrambi sono chiamati in battaglia e una sacerdotessa comunica loro una profezia: chi di loro due salverà il fratello sul campo di battaglia sarà Re. Mosé è scettico ma, quando poi si trova in azione, è costretto a salvare la vita a suo fratello. Di ritorno Ramses inizia a covare gelosia nei suoi confronti. E con il passare del tempo quella condizione non migliora, anzi.

Exodus – Dei e Re: il cast del film

Come già spiegato in anticipo, il protagonista della vicenda è Christian Bale, noto soprattutto per la sua interpretazione di Batman nella trilogia di Christopher Nolan. In Exodus – Dei e Re interpreta Mosé. Di seguito vediamo attori e protagonisti che compongono il cast:

Christian Bale: Mosè

Joel Edgerton: Ramses

Aaron Paul: Giosuè

John Turturro: Seti

Ben Kingsley: Nun

Sigourney Weaver: Tuya

Tara Fitzgerald: Miriam

María Valverde: Zipporah

Hiam Abbass: Bithia

Golshifteh Farahani: Nefertari

Ben Mendelsohn: Hagep

Kevork Malikyan: Jethro

Isaac Andrews: Malak

Dar Salim: Khyan

Andrew Tarbet: Aronne

Ghassan Massoud: Gran visir

Streaming e TV

Dove vedere Exodus – Dei e Re in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 22 luglio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) e ancora meglio su Sky Cinema 4K alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.