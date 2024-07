Evviva! streaming e diretta tv: dove vedere lo show di Gianni Morandi

Stasera, sabato 13 luglio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Evviva!, il nuovo programma di Gianni Morandi che, in occasione dei 70 anni della Rai, torna in prima serata per farci fare un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Un viaggio anche geografico, lungo le regioni italiane perché la Rai non è solo di chi l’ha fatta ma anche di chi l’ha seguita e amata. Dove vedere Evviva! in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda questa sera alle ore 21,30 su Rai 1 con la terza puntata.

Evviva! streaming live

Non solo tv. Sarà – ovviamente – possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Evviva!, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto dovrebbero andare in onda tre puntate: la prima venerdì 26 aprile 2024; la terza sabato 13 luglio 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):