Every Breath You Take – Senza respiro: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 27 settembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Every Breath You Take – Senza respiro, film del 2021 diretto da Vaughn Stein. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di uno psichiatra, il dottor Philip Clark, che vede la sua vita e la sua carriera gettati nel caos, dopo il suicidio di una paziente. La donna si è tolta la vita dopo che la sua migliore amica è morta in un incidente stradale e l’ultima chiamata fatta, prima di compiere il tragico gesto, è stata proprio al dottore, che non è riuscito a fermarla in tempo. Quando il fratello della defunta, James, bussa alla porta del dottore, questi lo invita in casa, dove l’uomo fa la conoscenza anche della moglie e della figlia del dottore. James incolpa lo psichiatra della morte della sorella ed è determinato a rovinare la sua vita e di tutte le persone a lui care. Facendo prima amicizia con la giovane figlia di Philip e corteggiando in seguito sua moglie, James si tramuta in una sorta di stalker, pronto a commettere qualsiasi atto pur di veder distrutta la famiglia Clark, proprio come lo è la sua dopo la morte della sorella.

Every Breath You Take – Senza respiro: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Every Breath You Take – Senza respiro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Casey Affleck: Philip Clark

Sam Claflin: James

Michelle Monaghan

India Eisley: Lucy

Emily Alyn Lind: Daphne

Veronica Ferres: Vanessa

Hiro Kanagawa: Dottor Toth

Lilly Krug: Lilly

Daniel Bacon: Capitano di polizia

Craig Haas: paziente

Christopher Logan: paziente

Streaming e tv

Dove vedere Every Breath You Take – Senza respiro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 27 settembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.