Sarà Mara Maionchi la new entry del commento Rai, al fianco del confermato Gabriele Corsi, a raccontarci l’Eurovision Song Contest in programma a maggio a Liverpool. La produttrice discografica sostituirà Cristiano Malgioglio, che quest’anno è impegnato su Canale 5, in quanto giudice di Amici.

L’annuncio è stato dato dallo stesso Corsi durante la puntata di ieri, 28 marzo, di Stasera C’è Cattelan, il late show di Rai 2 di cui è stato ospite. “Per me è il terzo anno. L’anno scorso è stato un appuntamento bello, intenso. È molto divertente, assisti ad uno spettacolo davvero pazzesco”, ha raccontato il conduttore. Non si riproporrà dunque l’accoppiata con Malgioglio, cantori un paio di anni fa della vittoria dei Maneskin.

“Sono un po’ secchione – ha aggiunto il volto del Trio Medusa – non ho iniziato ancora a studiare, ma studio molto. Sono tanti i fan dell’Eurovision e penso che sia una manifestazione che ha guadagnato molta visibilità. Io mi sono appassionato e le votazioni sono un momento molto figo. E poi è divertente quello che accade sul palco”, ha aggiunto Corsi parlando dell’Eurovision.

Mara Maionchi, per tanti anni giudice di X Factor, è attualmente impegnata con le registrazioni di Italia’s got talent ed è reduce dall’avventura del programma Sky Quelle Brave Ragazze. “Se mi preparerò? Non lo so. Non conosco gli artisti, non conosco le canzoni, però lavorerò per non fare brutta figura. Già ho problemi con l’inglese, ma mi si apre il cuore nel sapere che andrò a Liverpool, è la patria dei Beatles”, ha spiegato Maionchi, con la quale Cattelan e Corsi si sono collegati durante la puntata. Appuntamento con l’Eurovision 2023 dal 9 al 13 maggio.