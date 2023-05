Eurovision 2023: cantanti e scaletta della finale

Qual è la scaletta (ordine di uscita) dei cantanti che prenderanno parte alla finale dell’Eurovision Song Contest 2023, in programma stasera – sabato 13 maggio – alle ore 20,30 su Rai 1? Questa sera si esibiranno in finalisti, tra cui il nostro Marco Mengoni. Ecco l’ordine di esibizione dei 26 artisti, in rappresentanza di altrettanti Paesi, nella finale di stasera:

🇦🇹 Austria: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? 🇵🇹 Portogallo: Mimicat – Ai Coração 🇨🇭 Svizzera: Remo Forrer – Watergun 🇵🇱 Polonia: Blanka – Solo 🇷🇸 Serbia: Luke Black – Samo Mi Se Spava 🇫🇷 Francia: La Zarra – Évidemment 🇨🇾 Cipro: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart 🇪🇸 Spagna: Blanca Paloma – Eaea 🇸🇪 Svezia: Loreen – Tattoo 🇦🇱 Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje 🇮🇹 Italia: Marco Mengoni – Due Vite 🇪🇪 Estonia: Alika – Bridges 🇫🇮 Finlandia: Käärijä – Cha Cha Cha 🇨🇿 Repubblica Ceca: Vesna – My Sister’s Crown 🇦🇺 Australia: Voyager – Promise 🇧🇪 Belgio: Gustaph – Because Of You 🇦🇲 Armenia: Brunette – Future Lover 🇲🇩 Moldavia: Pasha Parfeni – Soarele şi Luna 🇺🇦 Ucraina: Tvorchi – Heart of Steel 🇳🇴 Norvegia: Alessandra – Queen of Kings 🇩🇪 Germania: Lord of the Lost – Blood & Glitter 🇱🇹 Lituania: Monika Linkytė – Stay 🇮🇱 Israele: Noa Kirel – Unicorn 🇸🇮 Slovenia: Joker Out – Carpe Diem 🇭🇷 Croazia: Let 3 – Mama ŠČ! 🇬🇧 Regno Unito: Mae Muller – I Wrote A Song

Gli ospiti della finale sono Mahmood, l’israeliana Netta, l’islandese Daði Freyr, la svedese Cornelia Jakobs, l’olandese Duncan Laurence e la nativa di Liverpool Sonia.

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta della finale dell’Eurovision Song Contest 2023, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 1 stasera, sabato 13 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 20,35. Al commento Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.