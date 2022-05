Eurovision 2022, gli abiti dei Maneskin ospiti al Song Contest: stilista e look

I Maneskin sono attesi come ospiti all’Eurovision Song Contest 2022, l’evento canoro dove hanno trionfato per l’edizione 2021. Ed è merito loro se la gara ha potuto prendere vita in Italia, precisamente a Torino, con la conduzione di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. La rock band italiana più chiacchierata del momento salirà sul palcoscenico della gara internazionale sabato 14 maggio 2022, in occasione della finalissima. Sono i super ospiti dell’ultima puntata e, per l’occasione, sapranno sicuramente catturare l’attenzione con i loro look. Ma qual è lo stilista che si occupa dei look dei Maneskin anche all’Eurovision? Quali abiti indossano questa sera? Scopriamo insieme i look dei Maneskin.

Abiti Maneskin all’Eurovision 2022

in aggiornamento

Lo stilista dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2022

Qual è lo stilista dei Maneskin che ha curato i loro look all’Eurovision Song Contest? La rock band dovrebbe affidarsi alle sapienti mani di Gucci, di cui sono testimonial. Non a caso, anche a Sanremo 2021 e al precedente Eurovision hanno sfoggiato look di Alessandro Michele.

Chi conduce l’Eurovision

Come già anticipato, oltre a Laura Pausini ci sono anche Alessandro Cattelan e Mika a condurre l’evento musicale, che a distanza di trent’anni dall’ultima volta torna in Italia e tifa per Mahmood e Blanco, che hanno già trionfato al Festival di Sanremo 2022 qualificandosi automaticamente come rappresentanti dell’Italia all’Eurovision. I cantanti in gara sono 40, esattamente come i paesi che rappresentano, e sarà compito di Laura Pausini, insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, condurre le tre serate della gara, in partenza da martedì 10 maggio con la prima semifinale. Dopodiché è prevista una seconda giovedì 12 maggio ed infine la terza ed ultima, la finalissima, che si svolge sabato 14 maggio 2022. Dove seguire l’evento in diretta televisiva? Facile: se ne occupa Rai 1, disponibile al tasto 1 del telecomando oppure via streaming con RaiPlay.