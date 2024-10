Chi è Eugenio Mastrandrea, il nuovo Capitano di Don Matteo 14 Diego Martini. Carriera, vita privata, età, anni, Instagram, fidanzata

Chi è Eugenio Mastrandrea, il nuovo Capitano in Don Matteo 14? Sono tanti i volti nuovi che prendono parte alla nuova stagione della fortunata serie di Rai 1, in onda dal 17 ottobre 2024 in prima serata. Nel cast cambia anche il capitano, che è il bel Diego Martini, ex “spia” dei Servizi Segreti, interpretato appunto da Eugenio Mastrandrea.

Escono di scena la Capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il Pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico), che convolano a nozze. Arriva quindi un nuovo capitano e anche la nuova pm Vittoria Guidi. Diego – uomo preciso, apparentemente tutto d’un pezzo – si è fatto trasferire a Spoleto per amore: la sua ex fidanzata, Vittoria, dopo una lunga relazione, si è stancata di un uomo che per deformazione professionale non condivide nulla, né informazioni né sentimenti, e l’ha lasciato. Ora sta per sposare Egidio (Galante), conosciuto da pochi mesi e grazie al quale ha trovato tutto quello che Diego non le aveva dato: emotività, conforto, empatia. Ma, da quando Vittoria l’ha lasciato, Diego si è scoperto fragile e ora è a Spoleto per recuperare il rapporto con lei.

Inizialmente il rapporto tra il Capitano e Cecchini è conflittuale, ma a poco a poco, Diego si apre alla bontà d’animo del Maresciallo e tra i due fiorisce un germoglio di amicizia. Tanto che Diego si trasferirà a vivere nell’appartamento accanto a quello di Cecchini, come da tradizione. Ma chi è Eugenio Mastrandrea, l’attore che interpreta il nuovo capitano in Don Matteo 14?

Classe 1993, è romano. Mastrandrea è di madrelingua italiana e spagnola: gli studi presso il Liceo Español Cervantes e la British School di Roma gli hanno permesso di perfezionare la conoscenza della lingua spagnola e inglese. Da sempre appassionato di recitazione, si diploma nel 2017 all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’ Amico”. Il suo curriculum, però, vanta anche corsi intensivi di recitazione con Thomas Ostermeier, Emma Dante, Lorenzo Salveti, Arturo Cirillo, Massimiliano Civica, Giorgio Barberio Corsetti, Michele Monetta e Laura Morante.

Debutta al cinema nel 2012 con “Acab-All Cops Are Bastards”, in cui interprete Giancarlo. Dopo tanti anni di teatro, ottiene un ruolo nella serie tv Nero a metà nel 2018. La svolta tre anni dopo, nel 2021, quando Mastandrea diventa co-protagonista de La Fuggitiva, miniserie di Rai 1 con Vittoria Puccini. Recentemente lo abbiamo visto in From Scratch – La forza di un amore, serie tv Netflix, e in “The Equalizer 3”, nei panni del carabiniere Gio Bonucci. Sulla vita privata di Mastandrea, l’attore che interpreta il capitano Martini in Don Matteo 14, sappiamo che ama il rap americano, ha praticato karate, nuoto ed equitazione. Non sappiamo se è fidanzato e se ha una ragazza, perché è molto riservato. Quel che è certo è che non è parente di Valerio Mastandrea (che si scrive senza la r!). Su Instagram è seguito da circa 90mila persone.