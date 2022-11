A che ora inizia Esterno notte: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Esterno notte, la serie tv diretta da Marco Bellocchio in onda su Rai 1? Ognuna delle tre puntate in programma (14, 15 e 17 novembre) andrà in onda dalle ore 21,25 alle ore 23,40. La durata di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti (pause pubblicitarie incluse). “Ho voluto stavolta farne una serie – ha detto il regista – per raccontare l’Esterno di quei 55 giorni italiani stando però fuori dalla prigione tranne che alla fine, all’epilogo tragico. Esterno notte perché stavolta i protagonisti sono gli uomini e le donne che agirono fuori della prigione, coinvolti a vario titolo nel sequestro: la famiglia, i politici, i preti, il Papa, i professori, i maghi, le forze dell’ordine, i servizi segreti, i brigatisti in libertà e in galera, persino i mafiosi, gli infiltrati”.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Esterno notte, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? La serie tv andrà in onda lunedì 14, martedì 15 e giovedì 17 novembre alle ore 21,25 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi andati in onda sulla Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.