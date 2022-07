Escobar – Il fascino del male: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Escobar – Il fascino del male è il film in onda questa sera, 10 luglio 2022, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Una pellicola del 2017 scritta e diretta da Fernando León de Aranoa, con protagonisti Javier Bardem e Penélope Cruz, basata sul bestseller di Virginia Vallejo, Amando Pablo, odiando Escobar. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Escobar – Il fascino del male? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film prende le mosse dall’ascesa criminale di Escobar e arriva fino al 1993, anno della sua morte. Un percorso che si snoda lungo la vita privata e professionale del narcotrafficante, ripercorrendo i turbolenti anni Ottanta, il periodo del narcoterrorismo, la lotta contro la possibile estradizione negli Stati Uniti e il rapporto con la giornalista Virginia Vallejo (Penélope Cruz). È proprio grazie al supporto della donna che Escobar diventa un personaggio pubblico, ottiene il sostegno di gran parte del popolo colombiano e decide di avviarsi alla carriera politica: vuole governare e finalmente cambiare le sorti di un Paese logorato dalla povertà.

Il film inizia proprio quando Escobar è già un affermato uomo d’affari, ma la gente comincia a rendersi conto che dietro alle sue azioni ci sono intenzioni oscure ed egoistiche, che quei suoi modi bonari celano sete di ricchezza e potere, senza scrupoli né rimorsi. Fidata amica e amante, nonché personaggio chiave del film, la Vallejo godeva di un accesso privilegiato alla mente di Escobar, alle sue idee e alle sue intenzioni più intime, al suo modo di pensare e di comportarsi. Per questo lo ha sostenuto nella sua carriera politica, chiudendo un occhio su quella criminale, finché non è più riuscita a reggere il peso delle azioni dell’uomo che amava. Quando l’agente della DEA, l’agenzia antidroga americana, Neymar (Peter Sarsgaard) le offrirà una via di fuga, la Vallejo non potrà che accettarla, consegnandogli in cambio il racconto degli anni della relazione con Escobar e della sua vertiginosa ascesa a sovrano del “Regno della cocaina”.

Escobar – Il fascino del male: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, David Ojalvo, David Valencia, Julieth Restrepo, Fredy Yate, Ricardo Niño, Pedro Calvo, Óscar Jaenada, Joavany Alvarez, Santiago Londoño, Juan Sebastián Calero, Quique Mendoza, Ariel Sierra, Julio Nava, Miguel Such, Atanas Srebrev. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Javier Bardem: Pablo Escobar

Penélope Cruz: Virginia Vallejo

Julieth Restrepo: Maria Victoria Henao

Peter Sarsgaard: Shepard

Óscar Jaenada: Santoro

Fredy Yate: Pelado

Ricardo Niño: Careta

Pedro Calvo: Gatillero

Joavany Alvarez: Ignacio Velarde

David Valencia: Santos

Santiago Londoño: Hermosilla

Juan Sebastián Calero: Carlos Corral

Ariel Sierra: Salvador Martin

Julio Nava: Garza

Quique Mendoza: Abel Monje

Streaming e tv

Dove vedere Escobar – Il fascino del male in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 luglio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.