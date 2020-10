Escobar – Il fascino del male: trama, cast e streaming del film su Tv8

Questa sera, mercoledì 21 ottobre 2020, su Tv8 alle ore 21,20 va in onda Escobar – Il fascino del male (titolo originale: Loving Pablo), film del 2017 scritto e diretto da Fernando León de Aranoa. La pellicola, con protagonisti Javier Bardem e Penélope Cruz, è basata sul bestseller di Virginia Vallejo, Amando Pablo, odiando Escobar. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film narra la vita di Pablo Escobar, dall’ascesa criminale avvenuta all’inizio degli anni Ottanta fino alla morte nel 1993, passando per gli anni del narcoterrorismo, della lotta contro la possibile estradizione negli Stati Uniti e del rapporto con la giornalista Virginia Vallejo, che, dopo essere stata a lungo la sua amante, decise di collaborare con la giustizia favorendone la cattura.

Escobar – Il fascino del male: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Escobar – Il fascino del male, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Javier Bardem: Pablo Escobar

Penélope Cruz: Virginia Vallejo

Julieth Restrepo: Maria Victoria Henao

Peter Sarsgaard: Shepard

Óscar Jaenada: Santoro

Fredy Yate: Pelado

Ricardo Niño: Careta

Pedro Calvo: Gatillero

Joavany Alvarez: Ignacio Velarde

David Valencia: Santos

Santiago Londoño: Hermosilla

Juan Sebastián Calero: Carlos Corral

Ariel Sierra: Salvador Martin

Julio Nava: Garza

Quique Mendoza: Abel Monje

Streaming e tv

Dove vedere Escobar – Il fascino del male in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 21 ottobre 2020 – alle ore 21,20 su Tv8. Sarà possibile seguirlo in live streaming tramite il sito del canale televisivo.

Potrebbero interessarti Mare Fuori 2 (seconda stagione) si farà: le anticipazioni e quando andrà in onda Linea nemica – 5 Days of War: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1 Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 15 ottobre su Italia 1