Escape Room 2 – Gioco mortale: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, giovedì 5 maggio 2022, è un film horror del 2021 diretto da Adam Robitel e Bragi F. Schut, con Taylor Russell e Logan Miller. La pellicola è il sequel di Escape Room del 2019. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Escape Room 2 – Gioco mortale? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film è il sequel dell’omonimo thriller del 2019, incentrato sul popolare gioco diffuso tra i giovani. Nel precedente film un gruppo di ragazzi, sconosciuti tra loro, si ritrovano a svolgere le diverse tappe dell’escape room per vincere un cospicuo premio in dollari, ma non sanno che la vera vittoria è uscire vivi dal mortale gioco. Nel secondo capitolo Zoey (Taylor Russell) e Ben (Logan Miller), entrambi sopravvissuti al gioco precedente, sono determinati ad arrestare la follia dei sadici ideatori. dell’escape room, che durante la loro partita hanno ucciso quattro persone. Mentre sono sulla metro, il vagone si distacca dal resto del treno e Zoey e Ben insieme ad altri sconosciuti si ritrovano bloccati al suo interno. Ma non è stato un incidente, i sei estranei sono i protagonisti di una nuova sfida. Tutto il gruppo, però, ha già partecipato in passato all’escape room.

Dopo essere riusciti a uscire dal vagone, la comitiva improvvisata si ritroverà bloccata in una serie di stanze e step dopo step perderà un membro del gruppo nel tentativo di trovare la vita d’uscita e salvare la pelle. Per superare le insidie delle stanze ideate dalla Minos Escape Rooms Corporation, il gruppo dovrà fare gioco di squadra e per vincere dovranno scoprire cosa li accomuna perché proprio loro sono stati scelti per questa partita, ed è così che i sei scaveranno nel loro passato per rivelare che ognuno di loro ha partecipato a questo gioco.

Escape Room 2 – Gioco mortale: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Escape Room 2? Protagonisti sono Taylor Russell, Logan Miller, Holland Roden, Isabelle Fuhrman, Thomas Cocquerel, Carlito Olivero, Indya Moore, Deborah Ann Woll, Jamie-Lee Money, Corin Silva e Wayne Harrison. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Taylor Russell: Zoey Davis

Logan Miller: Ben Miller

Deborah Ann Woll: Amanda Harper

Holland Roden: Rachel Ellis

Indya Moore: Brianna Collier

Thomas Cocquerel: Nathan

Carlito Olivero: Theo

Isabelle Fuhrman: Claire

James Frain: Henry

Trailer

Di seguito il trailer del film in onda su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere Escape Room 2 – Gioco mortale in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 maggio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW. I