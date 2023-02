Chi è Eros Ramazzotti, cantante ospite di Ultimo a Sanremo 2023 (Duetti, Cover)

Chi è Eros Ramazzotti, il cantante ospite di Ultimo al Festival di Sanremo 2023? Si tratta di uno degli artisti italiani più amati e apprezzati, autore di grandi successi e pezzi senza tempo. Nato i bordi di periferia, romano come Ultimo, insieme canteranno un medley dei suoi più grandi successi. Eros Ramazzotti d’altronde è nato artisticamente proprio sul palco dell’Ariston.

Nato a Roma, a Cinecittà, nel 1963, Eros trascorre la sua infanzia facendo saltuariamente la comparsa nelle scene di massa di qualche film e sognando una luminosa carriera come cantante, incoraggiato da papà Rodolfo che fa il pittore edile ma ha anche inciso alcune canzoni. Terminate le scuole medie, Ramazzotti chiede di entrare in Conservatorio, ma viene bocciato all’esame d’ammissione, così si iscrive a ragioneria. L’esperienza scolastica è breve: ha in mente solo la musica e si ritira già al secondo anno.

Il suo vero nome è Eros Luciano Walter Ramazzotti. La sua voce è un marchio di fabbrica riconoscibilissimo. Cresce con lo spettro e la minaccia della droga, una presenza costante intorno al cantante, un male sempre presente, dalla scuola al parco vicino casa. Eppure Eros è riuscito a non entrare nel tunnel, e questo per due motivi: il primo è la morte di un amico, ucciso proprio dalla droga, il secondo è la grande passione per la musica, una via di fuga che negli anni lo avrebbe largamente ripagato sotto molti punti di vista.

Proprio come Ultimo, con cui duetta stasera a Sanremo 2023, è nato in periferia. Ultimo in particolare è di San Basilio. Proprio all’amico scomparso è dedicato l’album d’esordio di Eros Ramazzotti: “Eravamo vicini di banco e ci cacciavano sempre perché non facevamo niente non ci piaceva la scuola – scriverà il cantante nella sua autobiografia. Solo che io pensavo alla musica, lui invece si drogava: morì in un tragico incidente dopo che si era fatto una dose di eroina. La droga… ne girava tanta nel nostro quartiere ed era facile perdersi se non avevi alternative. Da allora cominciai a provarne un sano terrore, che negli anni seguenti mi ha fatto stare alla larga dalle brutte tentazioni”.

La prima svolta per la sua carriera arriva con il Festival di Sanremo 1984, quando è tra le Nuove proposte con la splendida Terra Promessa, che vince. Dopo questo successo si è ripresentato a Sanremo tra i Big l’anno successivo, presentando il brano Una storia importante, un vero trionfo a livello discografico. Non pago, nel 1986 sceglie di fare tripletta e si ripresenta sul palco dell’Ariston, ottenendo anche la vittoria finale grazie ad Adesso tu.

Nel 1987 esce il cd “In certi momenti” che contiene il duetto con Patsy Kensit nel brano “La luce buona delle stelle”. Eros è protagonista di una tournèe lunga nove mesi con un’audience sconfinata: oltre un milione di spettatori. Il cd “In certi momenti” ottiene risultati eccezionali: oltre 3 milioni di copie vendute nel mondo. Il numero dei suoi fans cresce ulteriormente con il successivo mini-album “Musica è”.

Gli anni Novanta sono quelli della sua consacrazione come ambasciatore della musica pop in tutto il mondo. Tra i suoi brani di maggior successo ricordiamo L’aurora, Se bastasse una canzone e Un’emozione per sempre. Questa la sua discografia.

1985 – Cuori agitati

1986 – Nuovi eroi

1987 – In certi momenti

1988 – Musica è

1990 – In ogni senso

1993 – Tutte storie

1996 – Dove c’è musica

2000 – Stilelibero

2003 – 9

2005 – Calma apparente

2009 – Ali e radici

2012 – Noi

2013 – Noi due

2015 – Perfetto

2018 – Vita ce n’è

2022 – Battito infinito

Vita privata

Vediamo ora la vita privata di Eros Ramazzotti. Il suo primo e grande amore come tutti sanno è stata Michelle Hunziker. I due si sono conosciuti a un concerto ma sembra che gli inizi siano stati particolarmente difficili, o meglio è stato difficile per il cantante convincere l’ancora sconosciuta Michelle che si trattava di amore vero.

“Quando ci siamo conosciuti lui era un grande cantautore e io una ragazzina appena arrivata in Italia dalla Svizzera piena di aspettative – ha raccontato Michelle Hunziker a Maurizio Costanzo. Non pensavo proprio che sarebbe andata avanti. Presa dal panico ho preso il treno come sempre e sono scappata e sono tornata a casa. Lui era innamorato di me che è andato in tutti i bar del paese a cercarmi”.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno avuto una figlia, Aurora, nata nel 1996. Nonostante la fine della storia con la Hunziker, Eros Ramazzotti e Aurora hanno conservato uno splendido rapporto, così come con la stessa Michelle. Il secondo grande amore nella vita del cantante scatta nel 2009 grazie ai Wind Music Awards. A premiare l’artista romano è Marica Pellegrinelli, signora Ramazzotti dal 2014 e madre di Raffaella Maria e Gabrio Tullio, gli altri due figli di Eros. I due hanno ufficializzato la fine del loro rapporto il 7 luglio 2019 con una nota all’Ansa.