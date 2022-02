Ero in guerra ma non lo sapevo: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Ero in guerra ma non lo sapevo? Ve lo diciamo subito: essendo un film, va in onda una sola e unica “puntata”. La messa in onda su Rai 1 è prevista per oggi – mercoledì 16 febbraio 2022 – dalle ore 21,25 alle ore 23,15. La durata complessiva (pubblicità incluse) sarà quindi di circa 2 ore. Ma qual è la trama? Gennaio 1979. Il gioielliere Pierluigi Torrigiani sta cenando al ristorante quando nel locale irrompono alcuni malviventi per rapinare i commensali. Torregiani vede uno di loro minacciare sua figlia Marisa puntandole addosso una pistola ed estrae l’arma che anche lui porta al fianco. Nella sparatoria cadono a terra morti e feriti, e per il gioielliere inizia una discesa agli inferi: nel giro di due settimane entra nel mirino dei P.A.C. in quanto “giustiziere borghese e fascista”, e dunque simbolo di una classe socioeconomica da defenestrare. Da quel momento comincia per lui una battaglia in cui l’uomo rifiuta la protezione della polizia e della scorta in nome della libertà di poter continuare a vivere la sua solita vita senza impedimenti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Ero in guerra ma non lo sapevo, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 16 febbraio 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.