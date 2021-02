Era mio figlio: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 5 febbraio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Era mio figlio, film del 2020 scritto e diretto da Todd Robinson che narra dell’inchiesta dell’avvocato del Pentagono Scott Huffman volta all’assegnazione della Medal of Honor postuma al paracadutista-soccorritore dell’US Army William Hurt Pitsenbager a seguito del suo eroico sacrificio durante la guerra del Vietnam, che salvò la vita a moltissimi uomini e valse, in un primo tempo, a Pitsenbarger l’assegnazione della Air Force Cross. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Scott Huffman è un giovane avvocato in carriera del Pentagono. Riceve la visita di Thomas Tulley, veterano della guerra del Vietnam, che lo avvicina affinché inizi un’inchiesta che porti il Congresso degli Stati Uniti ad assegnare al paracadutista-soccorritore dell’US Army William Hart Pitsenbager, caduto in guerra nel 1966, la Medal of Honor postuma, per la quale Tulley, all’epoca suo commilitone e miglior amico, lo aveva candidato, ottenendo però l’assegnazione della sola Air Force Cross. Dopo una prima risposta negativa di Huffman, Tulley si rivolge al suo superiore Whit Peters e questi rinnova la richiesta a Huffman che, spinto dal collega Carlton Stanton, accetta, con la prospettiva di lasciare la pratica a breve al suo successore: Peters, infatti, si è appena dimesso e Huffman, in quanto membro del suo staff, pianifica di lasciare presto il suo posto verso prospettive di carriera più ambiziose.

Era mio figlio: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Era mio figlio, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sebastian Stan: Scott Huffman

Christopher Plummer: Frank Pitsenbarger

William Hurt: Thomas Tulley

Ed Harris: Ray Mott

Samuel L. Jackson: Billy Takoda

Bradley Whitford: Carlton Stanton

Diane Ladd: Alice Pitsenbarger

Jeremy Irvine: William Hurt Pitsenbarger

Alison Sudol: Tara Huffman

Linus Roache: Whit Peters

Peter Fonda: Jimmy Burr

Zach Roerig: Ray Mott giovane

Amy Madigan: Donna Burr

John Savage: Chauncy Kepper

Dale Dye: Sen. Madison Holt

LisaGay Hamilton: Celia O’Neal

Cody Walker: Chauncy Kepper giovane

Bruce MacVittie: Sen. Martin Clayborne

Michael Imperioli: Jay Ford

Robert Pine: Meredith Huffman

Max Gail: Ron Haley

Streaming e tv

Dove vedere Era mio figlio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 5 febbraio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky) SkyGo.

