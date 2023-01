Quando Enzo Iacchetti torna a condurre Striscia la Notizia da studio: la data

Quando torna alla conduzione di Striscia la Notizia da studio Enzo Iacchetti? Da ormai alcune settimane il noto conduttore è presente a Striscia al fianco del suo storico socio Ezio Greggio da casa, in collegamento video. Perché? Iacchetti è stato bloccato da un’indisposizione, un’influenza. Inizialmente è stato sostituito alla conduzione da Enrico Beruschi, poi il ritorno attraverso il mega schermo verticale che abbiamo imparato a conoscere recentemente. Ma vediamo insieme quando Enzo Iacchetti torna in onda in studio alla conduzione di Striscia la Notizia.

Quando torna

Iacchetti tornerà alla conduzione dallo studio di Striscia la Notizia, al fianco di Ezio Greggio, dal 7 gennaio 2023, subito dopo la fine delle festività natalizie. Ma cosa è successo? Perché conduce da casa?

Perché Enzo Iacchetti conduce Striscia la Notizia da casa

Qual è il motivo? Perché è in collegamento? Per fortuna non è nulla di preoccupante. La risposta è stata fornita dalla stessa redazione di Striscia: alcune parti in studio del programma sono state registrate in precedenza, non sapendo con precisione quando Iacchetti sarebbe definitivamente guarito e tornato in forma. I servizi, invece, sono stati realizzati in tempo reale, in base all’attualità.

Greggio e Iacchetti quindi hanno registrato più puntate al giorno di Striscia la notizia, che sono state poi mandate in onda durante queste festività natalizie. Ecco il perché di questa prolungata assenza. Si tratta di interventi registrati in anticipo. Il ritorno di Iacchetti da studio come detto avverrà il 7 gennaio 2023.