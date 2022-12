Perché Enzo Iacchetti conduce Striscia la Notizia da casa: il motivo

Perché Enzo Iacchetti conduce Striscia la Notizia da casa? Il celebre comico non è presente dietro il bancone del tg satirico di Canale 5 insieme al suo fedele compagno Ezio Greggio, ma “solo” in collegamento a causa di un’indisposizione momentanea, probabilmente un po’ di influenza. Nulla di preoccupante, Iacchetti sta bene e, dopo l’iniziale assenza in studio, presenterà la puntata da casa, in attesa di tornare presto alla guida dello show dell’access prime time di Canale 5.

Le veline

Quali sono le veline di Striscia la Notizia per la stagione 2022-2023? La velina mora si chiama Cosmary Fasanelli, 22 anni, ed è una ragazza pugliese di Brindisi. È cresciuta praticando molti sport, tra cui la danza, che studia dall’età di tre anni e mezzo. Il suo debutto in tv avviene a 17 anni, come concorrente di Tú sí que vales. S

i trasferisce a Milano, partecipa come ballerina a diversi programmi televisivi e come concorrente ad Amici, anche se non arriva al serale. La nuova velina si definisce solare, umile al limite dell’insicurezza, perfezionista e romantica. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che, dopo aver chiuso una relazione con Alex Wyse, anche lui concorrente di Amici, è stata avvistata con l’altro ballerino del talent show Nunzio Stancampiano.

Anastasia Ronca, la velina bionda, anche lei 22enne, è di Somma Vesuviana (Napoli). Pratica da sempre ginnastica artistica, una passione trasmessale da sua madre, che è stata anche la sua coach. Ha frequentato l’istituto di arte e moda e fin da subito ha cominciato a lavorare come modella e fotomodella. Nel 2019 appare a Colorado (Italia 1) come Miss Colorado, nel 2021 a Temptation Island (Canale 5). Silenziosa e determinata, sogna di fare l’attrice oppure di lavorare nel campo della moda.