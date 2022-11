Enrico Montesano escluso da Ballando con le stelle 2022. La Rai: “Chiediamo scusa”

Enrico Montesano escluso definitivamente da Ballando con le stelle 2022. Questa la decisione della Rai che ha definito “inaccettabile” quanto accaduto ieri sera, sabato 12 novembre, con l’attore che ha indossato una maglietta con i simboli della Decima Mas durante le prove, e ha chiesto “scusa a tutti i telespettatori”.

“Quanto accaduto ieri sera a Ballando con le stelle, in onda su Rai 1 – ha spiegato Viale Mazzini in una nota – è inaccettabile. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia”.

“Chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento. E’ decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera Ballando con le stelle”.

Nelle scorse ore Montesano si era scusato sul suo profilo Facebook: “Sono profondamente dispiaciuto e amareggiato per quanto accaduto durante le prove del programma. Sono un collezionista di maglie ho quella di Mao, dell’Urss, ma non per questo ne condivido il pensiero”, ha scritto.

“Non c’era in me nessuna intenzione di promuovere messaggi politici o apologia di fascismo da cui sono profondamente distante. Sono sempre stato un uomo libero e democratico. Credo nei valori della Costituzione e mi scuso profondamente con chi si è sentito offeso e turbato. È stata un’ingenuità – le sue parole -. Io col nazifascismo e tutti i totalitarismi non c’entro nulla e li disprezzo profondamente. Chiedo ancora scusa”. Scuse che, evidentemente, non sono bastate alla Rai.

Cosa è successo

Ma cosa è successo? Perché Enrico Montesano è stato escluso da Ballando con le stelle 2022? Enrico Montesano è finito al centro della polemica per una maglietta indossata durante le prove di Ballando con le stelle 2022. L’attore, come evidenziato oggi, il giorno dopo la puntata, da Selvaggia Lucarelli su Twitter – si è presentato indossando una maglietta nera con il simbolo della Decima Mas, il reparto d’assalto della Marina militare fascista, e con il motto dannunziano “Memento ardere semper”.

“Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di “Ballando” con la maglietta della Decima Mas – ha scritto la Lucarelli – che, se a qualcun sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo”.