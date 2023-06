Chi è Enrico Griselli, il marito di Serena Autieri ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Enrico Griselli, il marito di Serena Autieri ospite a Oggi è un altro giorno? Il compagno dell’attrice e conduttrice è un manager e produttore teatrale. Nato a Spoleto, si è guadagnato, nel corso della sua vita, progetti di lavoro persino a Dubai. All’inizio non uscivano insieme, non si guardavano, non si toccavano. La loro è nata come una relazione a distanza: solo per telefono. Si sono incontrati soltanto dopo.

“Per un mese e mezzo ci siamo sentiti e conosciuti solo per telefono – ha raccontato Serena Autieri -. È stato meglio così, non abbiamo bruciato le tappe”. A presentarli la prima volta sono stati alcuni amici che li ritenevano molto compatibili tra loro e hanno fatto in modo si incontrassero. Il primo incontro della coppia è avvenuto sulle rive del lago di Como, più di dieci anni fa. La loro è stata una scintilla che li ha portati presto a frequentarsi tra vacanze e fughe d’amore memorabili. Prima fra tutte, quella dei fine settimana nel deserto degli Emirati Arabi. La stessa Serena ricorda questo periodo come uno dei più belli del fidanzamento con Enrico.

Ma la città in cui è esploso l’amore è stata Dubai. La proposta di matrimonio tanto attesa è stata fatta proprio lì. Le nozze sono arrivate insieme al fatidico ‘si’ l’11 settembre del 2010. I due per celebrare il lieto evento sono tornati nel luogo d’origine di Enrico, a Spoleto. Si sono sposati nel Duomo.

A seguito dell’unione, è arrivata la decisione del trasferimento a Roma: Enrico alle spalle si lascia i progetti che lo legavano alla città di Dubai e riprende in Italia il suo ruolo di impresario teatrale, occupandosi di svariati spettacoli. Un mondo, questo, che appartiene a lui, quanto alla moglie Serena Autieri. Non è raro infatti, che entrambi abbiano preso parte agli stessi lavori, gli stessi progetti, condividendo quindi una grande passione in comune. Nel 2013 Serena Autieri e il marito Enrico Girselli hanno avuto una figlia: Giulia Tosca, la quale è una piccola amante della ginnastica artistica.