Endless Love: le anticipazioni e la trama della puntata in onda il 7 novembre su Canale 5

Questa sera, giovedì 7 novembre 2024, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una puntata di Endless Love, la popolare fiction di successo in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasione della fine della prima stagione e l’inizio della seconda. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su Canale 5. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera.

Anticipazioni e trama

Hakan informa Zeynep che presto avrà accesso alle impronte digitali sul bottone, il che gli permetterà di identificare l’assassino e scoprire il legame con Emir. Nel frattempo, Kemal si reca a casa dei genitori e cerca nella stanza di Zeynep la camicetta da cui manca un bottone. La trova e ottiene così delle conferme. Tarik contatta Zeynep per avvisarla che Kemal è andato da lei e che ha dei sospetti. Zeynep, sentendosi sopraffatta, pensa al suicidio, ma Kemal, utilizzando delle chiavi trovate in precedenza, riesce a entrare e a salvarla. Nihan ed Emir si presentano davanti ai giornalisti e, con grande sorpresa di Emir, Nihan rivela che il loro matrimonio è solo una farsa. Dopo un momento di confusione, Emir si distacca da Nihan, annunciando la volontà di divorziare e di prendersi cura della figlia, lasciando intendere che intende portarla via a Nihan. Tarik affronta Banu, dicendole che è giunto il momento di separarsi e comunicano la decisione a Fehime e Huseyin.

Dopo la conferenza stampa che ha lasciato tutti a bocca aperta, in cui ha rifiutato di seguire il gioco di Emir, Nihan comunica al marito che non si lascerà più intimidire dalle sue minacce. Emir, però, risponde che non esiterà a farla passare per una persona instabile. Kemal, dopo aver salvato Zeynep, la esorta a dirgli la verità; di fronte al suo silenzio, decide di portarla dalla polizia, dove la ragazza, esausta dalla tensione, sviene. Nihan, per contattare Kemal, si presenta a casa sua, ma si scontra con Asu e tra le due volano parole pesanti. Emir illustra ad Asu il suo nuovo piano per tenere Nihan legata a sè. Finalmente, Kemal e Nihan si incontrano, entrambi decisi a fare chiarezza sulla morte di Ozan. Tarik chiede un grosso favore ad Asu. Hakan fornisce a Kemal i contatti della persona associata all’impronta sul bottone.

Streaming e tv

Dove vedere Endless Love in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, giovedì 7 novembre 2024, alle ore 21.20 e in streaming su Mediaset Infinity.