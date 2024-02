Chi è Emma Marrone, la cantante in gara a Sanremo 2024: età, anni, padre, canzoni, carriera, fidanzato, Instagram, malattia

Emma Marrone è una delle cantanti italiane più conosciute e amate dal grande pubblico. Si è fatta strada dopo la vittoria ad Amici avvenuta nel 2009, il programma di Maria De Filippi del quale negli anni è stata anche giudice. Recentemente è stata al tavolo della giuria per due edizioni consecutive del talent X Factor. Già in gara a Sanremo 2022 con Ogni volta è così, torna a Sanremo 2024 con il brano Apnea.

Carriera

Emmanuela Marrone, nota semplicemente come Emma, è nata a Firenze il 25 maggio del 1984. Cresciuta a Sesto Fiorentino, si è poi trasferita da piccola ad Aradeo, in provincia di Lecce, pese d’origine dei genitori. Appassionata di musica sin da piccola, passione che le ha trasmesso il padre Rosario, chitarrista in alcuni gruppi musicali, il suo esordio musicale arriva nel 2003 quando partecipa al talent show Superstar Tour con il gruppo Lucky Star, formato anche Laura Pisu e Colomba Pane.

La band, però, ha vita breve e nel 2007 Emma fonda un altro complesso, i M.J.U.R. (Mad Jesters Until Rave) con il quale ha pubblicato l’album “Mjur”, senza ulteriore fortuna. La svolta della sua carriera arriva nel 2009 quando partecipa e vince la nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel 2011 partecipa per la prima al Festival di Sanremo insieme ai Modà con il brano Arriverà, che si classifica al secondo posto. Nel frattempo pubblica singoli e album che raccolgono uno strepitoso successo, mentre nel 2012 torna a Sanremo con il brano Non è l’inferno, canzone che viene proclamata vincitrice della kermesse.

L’anno seguente partecipa all’Eurovision Song Contest, ma si classifica ventunesima, peggior risultato di sempre per un artista italiano. Nel 2015 torna a Sanremo, ma questa volta in veste di valletta, affiancando il conduttore Carlo Conti. Nel corso degli anni, inoltre, ha partecipato a diverse edizioni di Amici di Maria De Filippi in qualità di giudice, mentre nel 2020 ha fatto il suo esordio come giudice di un altro talent, X Factor, in onda su Sky, venendo confermata anche per l’edizione 2021. Nel 2019 Emma ha pubblicato l’album Fortuna.

Nell’ottobre 2020 è uscito Note di viaggio – Capitolo 2: non vi succederà niente, album tributo a Francesco Guccini prodotto e arrangiato da Mauro Pagani, nel quale è presente una reinterpretazione di Autunno curata da Emma Marrone insieme a Roberto Vecchioni, versione apprezzata dallo stesso Guccini. Il 15 gennaio 2021 è uscito il singolo Pezzo di cuore, realizzato insieme ad Alessandra Amoroso, mentre il 4 giugno dello stesso anno è stata la volta di Che sogno incredibile, singolo inciso insieme a Loredana Bertè. I due brani hanno anticipato la raccolta Best of Me, uscita il 25 giugno dello stesso anno e contenente una selezione dei suoi principali successi in chiave riarrangiata.

Nel 2023 è uscito l’album Souvenir. Ha debuttato come attrice anche nel film Gli anni più belli di Gabriele Muccino. A Sanremo è stata ancora co-conduttrice. Come detto è stata in gara a Sanremo 2022 ed è pronta a tornarci anche nel 2024.

Vita privata: malattia, fidanzato, padre, Instagram

La cantante ha avuto numerosi flirt nel corso della sua vita, molti di questi sotto gli occhi attenti del mondo del gossip. La prima relazione importante di Emma Marrone è con Stefano De Martino, conosciuto ad Amici durante l’edizione 2009. Il ballerino poi avrà una relazione con Belen Rodriguez. Segue poi una relazione con Marco Bocci, che alla fine di una storia travagliata sposerà Laura Chiatti. Dopo di lui, arriverà la storia della Brown con Fabio Borriello, fratello del famoso ex calciatore italiano, ma nuovamente la storia giungerà al termine. Al momento sembra sia single.

Emma Marrone a 24 anni ha dovuto affrontare una brutta malattia (cancro all’utero e alle ovaie), un male che è tornato più volte e che Emma per fortuna ha definitivamente sconfitto. Nel 2019 ha dovuto annullare tutti i suoi impegni per combattere un problema di salute non specificato, ma c’è chi crede possa essere ancora il tumore. Fortunatamente anche in questo caso la sua battaglia si è conclusa con una grande vittoria, e ora Emma è tornata più in forma che mai! Il padre di Emma, Rosario Marrone, è scomparso all’improvviso al termine di una breve malattia con una leucemia nel 2022. Un dolore enorme per la cantante, che era legatissima al papà, il primo tra l’altro a credere in lei, a trasmetterle la passione per la musica e a farla debuttare su un palco. Molto attiva sui social, il suo profilo Instagram è seguito da oltre 6,5 milioni di persone.