Emigratis – La resa dei conti: anticipazioni e ospiti della quarta puntata, 19 ottobre

Stasera, mercoledì 19 ottobre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la quarta e ultima puntata di Emigratis – La resa dei conti, il programma di Pio e Amedeo che, dopo aver conquistato il pubblico con il loro show Felicissima Sera, tornano in prima serata. In tutto andranno in onda quattro puntate. Un unico filo conduttore legherà i quattro appuntamenti con due nuovi personaggi, il “Bufalone” e ” Il Messicano”, e tanti ospiti che prenderanno parte allo show. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Dubai, Las Vegas, il Brasile, Londra, Miami, Los Angeles e Parigi faranno da sfondo alle avventure di Pio e Amedeo che, come nelle precedenti edizioni, coinvolgeranno personaggi illustri del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica. Nella terza puntata i due nuovi personaggi “Bufalone” e “Messicano”, interpretati dal duo comico foggiano saranno a Miami e Los Angeles. Tra gli ospiti della serata:

Un filo conduttore lega tutte e quattro le puntate creando un’unica storia, i due nuovi personaggi “Bufalone” e “Messicano”, interpretati dal duo comico e tanti ospiti/vittime (tra gli sportivi anche Gigio Donnarumma, Antonio Conte, Neymar, Ronaldinho, Felipe Massa, Marco Verratti e Mike Tyson) che prendono parte allo show sono gli ingredienti principali di questa nuova stagione imperdibile e ricca di colpi di scena. Ma non solo…lo show è anche un momento per riflettere su tematiche importanti attraverso lo sguardo ironico e schietto dei due padroni di casa: tema costante delle puntate è infatti l’ecosostenibilità.

Streaming e tv

Dove vedere Emigratis – La resa dei conti in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.