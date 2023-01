Elisa with Dardust – An Intimate Night: i cantanti e gli ospiti del concerto su Rai 2

Chi sono gli ospiti e i cantanti del concerto Elisa with Dardust – An intimate night, in onda questa sera – 5 gennaio 2023 – su Rai 2 dalle 21.20? Una serata evento dal Teatro degli Arcimboldi di Milano, registrata durante la tappa del suo tour del 10 dicembre. La grande cantante sarà protagonista di uno spettacolo unico: la sequenza dei suoi successi è arricchita da canzoni eseguite con ospiti d’eccezione. Ma chi sono i cantanti e gli ospiti di Elisa with Dardust? Ecco l’elenco.

Luciano Ligabue

Rkomi

Giuliano Sangiorgi

Emma

Mahmood

Tommaso Paradiso

Brunori Sas

Edoardo Leo

Paolo Fresu

Scaletta

Vediamo ora la scaletta con tutti i brani del concerto Elisa with Dardust e l’ordine di esibizione con gli ospiti.

– Come te nessuno mai

– Promettimi

– Anche fragile con Brunori Sas

– Labyrinth

– Un filo di seta negli abissi

– Rubini con Mahmood

– No Hero

– L’anima vola con Emma

– Qualcosa che non c’è

– Blu con Rkomi

– Seta

– Palla al centro con Dardust

– Basta così con Giuliano Sangiorgi

– Ti vorrei sollevare con Giuliano Sangiorgi

– Eppure sentire

– O forse sei tu

– Se piovesse il tuo nome

– Luce

– Stay

– Non avere paura con Tommaso Paradiso

– Together

– Volver con Paolo Fresu

– Silent Night

– Gli ostacoli del cuore con Ligabue

– A modo tuo con Ligabue