Elezioni USA 2020 in diretta tv: come seguire evento dall’Italia

ELEZIONI USA 2020 DIRETTA TV – Chi sarà eletto presidente degli Stati Uniti? Questa notte, 3-4 novembre 2020, andranno in scena le elezioni USA 2020: Trump contro Biden. Tutte le televisioni del mondo seguiranno l’evento passo dopo passo. Anche in Italia. Dove vedere le elezioni USA 2020 in diretta tv? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

Nel nostro Paese gli exitpoll, lo spoglio elettorale e i risultati saranno raccontati passo dopo passo da diverse testate televisive.

Rai

Rai 1: ore 23,40 – Presidenziali USA

Rai 3: ore 00,00 – Speciale TG3: Elezioni Americane

RaiNews24 – Diretta no-stop

Mediaset

Rete 4: ore 00,45 – La notte americana

TgCom24: Diretta no-stop

La7

Ore 00,00 – Speciale Tg La7 – Elezioni Americane 2020

Dalle ore 23 alle ore 11 anche TPI seguirà le elezioni USA 2020 con una lunghissima diretta no-stop dalla nostra redazione con tanti ospiti illustri e inviati dagli Stati Uniti. Dove? Sulla nostra pagina Facebook e su YouTube. Ma non solo. A partire dalle ore 23 la troverete anche in questo articolo, giusto qualche riga più in su. Ma quali sono gli ospiti di TPI per la maratona (dalle ore 23 alle ore 11) sulle elezioni USA 2020? Eccoli:

Giampiero Gramaglia, giornalista IAI

Luca Telese, giornalista

Francesco Giubilei, editore

Nadia Urbinati,

Alessia Gasparini, americanista

Alessio Falconio, direttore Radio Radicale

Stefano Mentana, vicedirettore TPI

Maurizio Carta, giornalista TPI

Marta Vigneri, gironalista TPI

Andrea Lanzetta, giornalista TPI

Veronica Di Benedetto Montaccini, giornalista TPI

In collegamento dagli Stati Uniti:

Pietro Guastamacchia, giornalista

Iacopo Luzi, giornalista

TPI SPECIALE ELEZIONI USA 2020

