Elezioni americane 2024, dove vedere in tv e in streaming gli speciali sulle presidenziali Usa, a che ora, canali, orario, durata

Oggi, 5 novembre 2024, l’America va al voto per eleggere il nuovo presidente Usa. Nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre scopriremo chi sarà il nuovo inquilino della Casa Bianca tra Donald Trump e Kamala Harris. L’Italia seguirà con grande attenzione le elezioni Usa 2024 con diversi speciali in tv, visto l’importanza che riveste l’elezione del nuovo presidente americano nello scacchiere americano. Ecco dove vedere gli speciali dei tg e le maratone per le elezioni americane 2024.

In tv

Grande copertura da parte delle reti Rai. Dalle ore 23.40 del 5 novembre, ci sarà un’edizione speciale di Porta a porta, in collaborazione con il Tg1, che si concluderà alle 6.30 quando la programmazione dedicata proseguirà con uno Speciale Tg1 in onda fino alle 9.50, seguito da uno Speciale Tg2 dalle 10 a mezzogiorno, e quindi di nuovo lo Speciale Tg1 dalle 14.00 alle 15.00. Il Tg3, invece, trasmetterà tre edizioni Speciali, la prima dalla mezzanotte del 5 alle 7:00 del mattino del 6 novembre, la seconda tra le 12.25 e le 12.55 e la terza tra le 14.50 e le 16.30. No stop la programmazione di RaiNews24, che seguirà dalla mezzanotte del 5, fino al giorno successivo.

Mediaset ha scelto Bianca Berlinguer per la notte elettorale americana. Appuntamento con uno speciale su Rete 4 di È sempre Cartabianca, che, per l’occasione, si allungherà fino alle ore 6.00 del giorno seguente. Mercoledì 6 novembre, gli approfondimenti sulla tornata elettorale proseguiranno con Speciale Tg5 “Usa 2024 – La scelta americana”, dalle ore 6.00 alle ore 8.00, condotto da Cesara Buonamici, su Canale 5. Nel pomeriggio su Rete 4 dalle ore 14 alle ore 19 circa, Videonews in collaborazione con Tgcom24 presenta “Speciale – The President” condotto da Giuseppe Brindisi, per un’analisi in diretta dei primi effetti del voto americano. In prima serata, sempre su Rete 4, anche Mario Giordano con il suo “Fuori dal Coro” darà gli ultimi aggiornamenti da Oltreoceano.

Non può mancare la Maratona Mentana su La7. Questa volta, però, ad aprire le danze ci penserà DiMartedì di Giovanni Floris, in prima serata, che poi lascerà la linea al direttore del Tg di rete. Dalle 0.25 alle 9.40, sarà Mentana a guidare i telespettatori nelle analisi del voto. Poi spazio ad Andrea Pancani con Coffee Break. Diretta no stop anche per SkyTg24 con America 24 – Harris vs Trump. Il canale diretto da Giuseppe De Bellis inizierà la programmazione speciale alle ore 23:00 di martedì, per proseguire fino alle 19.50 del giorno successivo.

Elezioni americane 2024 streaming live

Sarà possibile seguire i risultati delle elezioni Usa 2024 anche in live streaming sui canali tv e le piattaforme che seguiranno le presidenziali con i suddetti speciali, come Rai Play, Mediaset Infinity, il sito di La7 o Sky Go. Sarà inoltre possibile seguire i principali broadcaster internazionali tramite i siti online.