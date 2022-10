Chi è Elenoire Ferruzzi, la concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023

Chi è Elenoire Ferruzzi, la concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023 in onda su Canale 5 il lunedì e giovedì sera? Di Elenoire Ferruzzi, nome di Battesimo Massimo, sappiamo che è laureata in lettere e per un periodo a lavorato come insegnante in una scuola privata. Ma a un certo punto ha mollato perché non era una situazione serena dal momento che gli uomini le chiedevano il numero per uscire. In alcune interviste ha dichiarato che il percorso di transizione di genere deve essere riconosciuto e mai rinnegato, perché fa parte del vissuto di ogni persona. Elenoire infatti è una donna trans che ha portato a termine il percorso di transizione molti anni fa, iniziando le operazioni per il cambio sesso all’età di 16 anni.

Come ha dichiarato in un’intervista alla rivista Rolling Stone “il difetto che imputo a molte trans è quello di voler passare da donna biologica, che è semplicemente impossibile. Sotto questo aspetto pure loro subiscono una costrizione che impone la società, vogliono essere qualcosa di definito”. Elenoire ha dichiarato che ha un rapporto fisso con la chirurgia plastica, infatti ha iniziato ad operarsi a sedici anni e che continua a sottoporsi a ritocchi per piacersi.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Elenoire ammette di essersi innamorata una volta sola e di una persona che non le ha dato niente così adesso vive dell’amore di amici e famiglia. Elenoire al momento vive in una casa di proprietà molto grande e con lei vive la donna di servizio: nonostante all’inizio abbia avuto difficoltà con gli affitti il padre l’ha aiutata ad acquistare l’appartamento grande in cui vive al momento. Ora l’avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 2022-2023.

