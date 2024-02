Chi è Elena D’Amario, la fidanzata di Massimiliano Caiazzo ospite a Domenica In

Massimiliano Caiazzo è uno degli attori giovani e più promettenti in Italia, tra i protagonisti di Mare Fuori, in onda su Rai 2 con la quarta stagione. Ma chi è la sua fidanzata? Si tratta di Elena D’Amario, una nota ballerina professionista, che abbiamo conosciuto tramite Amici. Il loro amore procede a gonfie vele ed è un successo proprio come Mare Fuori.

Recentemente Caiazzo è stato sul palco del Festival di Sanremo per lanciare la quarta stagione di Mare Fuori, e oggi è ospite a Domenica In. Nel giorno di San Valentino, Chi ha pubblicato uno scatto romantico di Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo che passeggiano per mano per le vie di Roma, città dove i due convivono. La ballerina e l’attore sono inseparabili dall’estate scorsa e i due dopo poco tempo sono andati a convivere. Elena non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare mamma, anche se, al momento, non sembrano esserci bambini in programma. Un amore dunque solido e duraturo.

“La nostra barca non naviga, vola. Auguri amore mio”, con queste parole d’augurio la famosa ballerina nei mesi scorsi aveva confermato ai fan le indiscrezioni sulla relazione tra i due, venendo per la prima volta allo scoperto. Lei ha 32 anni, mentre l’attore 27.