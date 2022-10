Chi è Eleazaro Rossi, il comico nel cast de Le Iene: carriera, fidanzata, curiosità

Chi è Eleazaro Rossi, il comico nel cast de Le Iene? Volto della stand up comedy italiana, Eleazaro Rossi è diventato noto grazie ai suoi monologhi irriverenti. Nato a Forlimpopoli (provincia di Forlì-Cesena) nel 1982, si è appassionato di teatro sin da piccolo tanto che a 5 anni ha recitato alcuni monologhi biblici. Al grande pubblico si è fatto conoscere tramite il canale YouTube di Comedy Central su cui ha pubblicato diversi video che affrontano le più svariate tematiche. Dalla femminilità alle relazioni uomo/donna fino alla paternità.

Dal web si è poi spostato sul palco, recitandovi per la prima volta il 30 aprile 2018. Così ha raccontato la sua prima esperienza live: “Scrivevo stand-up grossomodo dal 2010 ma in quell’occasione mi sono reso conto che la stragrande maggioranza di quello che avevo scritto era totalmente inutilizzabile, perché a quanto pare non puoi scindere le due attività, la scrittura e la performance live”.

I suoi successi l’hanno portato a sbarcare anche in televisione dove, dal 2022, fa da spalla comica nel programma Le Iene insieme a Max Angioni. “Sono molto felice di entrare a far parte di un programma che guardavo fin da ragazzo, il duro lavoro e la fatica alla fine pagano sempre e devo dire grazie solamente a me stesso”.

Ma Eleazaro Rossi è fidanzato? Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non sono molte le informazioni. Eleazaro non ama infatti condividere scatti del suo privato sui social network, ma dai suoi monologhi è possibile dedurre che sia sposato e abbia una figlia. Non si conosce la loro identità, ma sia quest’ultima sia la moglie vengono spesso citate nei suoi pezzi.