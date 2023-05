Chi è Edwige Fenech: l’attrice ospite a Domenica In. Età, anni, carriera, film, marito, fidanzato, figli, figlio, Edwin

Edwige Fenech è una delle attrici italiane più amate, protagonista di grandi pellicole soprattutto negli anni Settanta e Ottanta, oltre che del nuovo film di Pupi Avati. Per questo è insieme al regista ospite della puntata odierna di Domenica In su Rai 1. Classe 1948 a Bona, città costiera nel nord-est dell’Algeria. Sin da piccola si trasferisce in Italia. Ha papà di origine maltese e mamma italiana.

Edwige Fenech viene ingaggiata per concorsi di bellezza e servizi fotografici. La svolta per la sua carriera arriva grazie al cinema quando viene reclutata dal regista Mariano Laurenti per la pellicola sexy di terza categoria, Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda del 1972. Negli anni diventa il simbolo della commedia sexy all’italiana, al fianco di grandi attori come Lino Banfi.

Edwige Fenech diventa una sex-symbol internazionale e la sua immagine viene utilizzata per diverse copertine. Dagli anni Ottanta diventa anche un personaggio televisivo, in trasmissioni come Ric e Gian Foliès, Domenica in e conduce Sanremo nel 1991. Si è dedicata anche al teatro ed è entrata nel mondo della moda lanciando una sua linea di abbigliamento. Con suo figlio, Edwin Fenech, infine, fonda una casa di produzione, la Immagine e Cinema S.r.l.

Vita privata

L’attrice ha avuto due grandi amori: il primo è stato il regista e produttore Luciano Martino, con la quale è stata fidanzata per circa 11 anni. Poi, per 18 anni, con Luca Cordero di Montezemolo. Nel 1971 è nato suo figlio Edwin, ma non si sa esattamente chi sia il padre. Un mistero mai definitivamente risolto.