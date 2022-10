Grande Fratello Vip, la frase di Edoardo sui gay scatena le polemiche social

Fa discutere all’interno della casa del Grande Fratello Vip l’uscita di Edoardo Donnamaria, accusato dai telespettatori per il modo con il quale si è rivolto – di nascosto – ad Alberto De Pisis, parlando con Antonella Fiordelisi. Tra Donnamaria, membro del cast di Forum, e De Pisis, sembrava esserci un certo feeling. I due si sono anche scambiati un bacio, oltre a diversi altri segnali che lasciavano trasparire un interesse reciproco.

“Qualcosa gli hai fatto pensare”, ha detto Fiordelisi. “Ogni volta che c’è un amico gay mi succede così, tutti i gay pensano che gli altri in realtà siano gay”, la risposta di Edoardo, che prima di parlare ha controllato che ad ascoltare non ci fossero né Alberto né altri concorrenti. “Guarda che anche io ho pensato che tu fossi gay, pensavo che ti piacessero anche gli uomini. Perché dai troppa confidenza e fai pensare ad altro. È come se io mi mettessi a baciare tutte le donne di questa casa”, la replica di Fiordelisi.

Parole, quelle di Edoardo, che non sono piaciute agli spettatori del reality show Mediaset. Sui social Donnamaria è stato bersagliato di insulti e commenti negativi, in molti lo hanno accusato di queerbaiting, cioè il tentativo di attirare il pubblico LGBT+ alludendo alla possibile rappresentazione di una coppia omosessuale all’interno di un prodotto d’intrattenimento.