Edge of tomorrow: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 15 maggio 2022, va in onda in prima serata su Italia 1 Edge of tomorrow – Senza domani, un film del 2014 diretto da Doug Liman e con protagonista Tom Cruise. Si tratta di una storia di fantascienza tratto dalla light novel All You Need Is Kill del 2004. Scopriamo di seguito qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

La trama di Edge of tomorrow è ambientata nel 2015, quando la razza aliena che risponde al nome di Mimic arriva sulla Terra tramite asteroide e conquista gran parte dell’Europa. L’avanzata del nemico extraterrestre sembra essere impossibile da fermare, ma cinque anni dopo un’alleanza militare globale nata appositamente per contrastare il problema riesce ad ottenere una vittoria. Il merito va soprattutto alle abilità in battaglia del soldato Rita Vrataski. Il maggiore William Cage viene quindi spedito in Francia per guidare una controffensiva.

Edge of tomorrow: il cast del film

Come già anticipato, il protagonista di Edge of tomorrow – Senza domani è Tom Cruise che interpreta il maggiore William Cage. Al suo fianco spicca anche Emily Blunt. Di seguito vediamo attori e attrici con i rispettivi personaggi che popolano il cast:

Tom Cruise: Maggiore William Cage

Emily Blunt: Rita Vrataski

Bill Paxton: Sergente Maggiore Farell

Noah Taylor: Dott. Carter

Brendan Gleeson: Generale Brigham

Jonas Armstrong: Skinner

Kick Gurry: Griff

Franz Drameh: Ford

Dragomir Mrsic: Kuntz

Tony Way: Kimmel

Charlotte Riley: Nance

Streaming e TV

Dove vedere Edge of tomorrow in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film va in onda domenica 15 maggio 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, su Italia 1. Per seguire la pellicola in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi su Italia 1, canale in chiaro di Mediaset, al tasto 6 del telecomando. In alternativa è disponibile anche al tasto 506 per la versione HD, così come al tasto 106 per la pay-tv di Sky. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming, potete accedere alla piattaforma di MediasetPlay, a sua volta gratuita ma previa registrazione che può avvenire anche tramite Google o Facebook. Una volta effettuato l’accesso è possibile selezionare il canale d’interesse tramite il menù a tendina.