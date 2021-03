Edge of Tomorrow – Senza domani: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 17 marzo 2021, su Italia 1 dalle 21.20 va in onda il film Edge of Tomorrow – Senza domani, pellicola di fantascienza del 2014 diretta da Doug Liman. Tra i protagonisti del film Tom Cruise ed Emily Blunt: si tratta dell’adattamento cinematografico della light novel All You Need Is Kill (2004), scritta da Hiroshi Sakurazaka ed illustrata da Yoshitoshi Abe. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Edge of Tomorrow – Senza domani? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Nel 2015 i Mimic, una razza aliena di mostri tentacolari, giunge sulla Terra all’interno di un asteroide. L’invasore conquista rapidamente gran parte dell’Europa continentale e la sua avanzata sembra inarrestabile. Nel 2020, un’alleanza militare globale (UDF), stabilita per combattere la minaccia aliena, raggiunge finalmente una vittoria a Verdun. Il trionfo è merito soprattutto delle straordinarie abilità in battaglia del soldato Rita Vrataski (Emily Blunt). In Gran Bretagna, dopo aver declassato il maggior William Cage (Tom Cruise) del dipartimento di relazioni con i media, il generale dell’UDF lo spedisce in Francia dove avrà inizio una controffensiva della razza umana.

Nella base dell’esercito alleato a Heathrow, Cage conosce la sua squadra, viene brevemente addestrato e spedito il giorno dopo in battaglia sulle coste della Francia. L’invasione è un fallimento colossale: l’intero esercito viene ucciso e il leader della resistenza Vrataski muore. Durante l’offensiva Cage, non avente alcuna esperienza militare, usa una mina per uccidere un Mimic insolitamente grande, ma muore quando il sangue acido dell’alieno si dissolve su di lui.

Inaspettatamente, secondo la trama di Edge of Tomorrow – Senza domani, Cage si risveglia a Heathrow rivivendo gli eventi della mattina precedente. I suoi tentativi di mettere in guardia l’esercito contro l’invasione vengono ignorati, e ripete il ciclo della morte sulla spiaggia ancora e ancora. Durante una delle disastrose invasioni vissute, l’ex maggiore salva il sergente Vrataski, che intuisce che il soldato è bloccato in un loop temporale. La donna gli ordina di venirla a cercare al prossimo risveglio.

Edge of Tomorrow – Senza domani: cast

Tanti gli attori celebri che prendono parte al cast di questo film, a cominciare da Tom Cruise ed Emily Blunt. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Tom Cruise: Maggiore William Cage

Emily Blunt: Rita Vrataski

Bill Paxton: Sergente Maggiore Farell

Noah Taylor: Dott. Carter

Brendan Gleeson: Generale Brigham

Jonas Armstrong: Skinner

Kick Gurry: Griff

Franz Drameh: Ford

Dragomir Mrsic: Kuntz

Tony Way: Kimmel

Charlotte Riley: Nance

Trailer

Ecco il trailer ufficiale di Edge of Tomorrow Senza domani, il film di fantascienza in onda stasera su Italia 1.

Streaming e diretta tv

Come fare per vedere Edge of Tomorrow in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 17 marzo 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

Potrebbero interessarti Rocco Schiavone 4: la trama della prossima puntata, la seconda e ultima. Anticipazioni Rocco Schiavone, il riassunto della terza stagione: dove eravamo rimasti Rocco Schiavone 4: anticipazioni (trama e cast) della prima puntata