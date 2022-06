E.T. l’extraterrestre: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 11 giugno 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda E.T. l’extraterrestre, film del 1982 prodotto e diretto da Steven Spielberg e scritto da Melissa Mathison. Racconta la storia di Elliott, un ragazzo che fa amicizia con una creatura extraterrestre, che soprannomina E.T., lasciata accidentalmente sulla Terra dai suoi simili. Insieme ai suoi amici e alla sua famiglia, Elliott deve trovare un modo per aiutare E.T. a tornare a casa evitando l’intromissione del governo. Il film è interpretato da Dee Wallace, Henry Thomas, Peter Coyote, Robert MacNaughton e Drew Barrymore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una notte, una misteriosa astronave atterra nel bel mezzo di una foresta della California e da essa scende un gruppo di botanici alieni che cominciano a prelevare campioni di vegetazione terrestre. Ogni alieno è caratterizzato da una grande testa, un collo periscopico e un cuore bioluminescente e comunica con gli altri attraverso la telepatia: il loro cuore si illumina di rosso durante uno scambio di determinate informazioni. Uno degli alieni si separa dal gruppo, affascinato dalle luci lontane della città, tuttavia in quel momento arrivano alcuni uomini del governo degli Stati Uniti, che inseguono la creatura spaventata. L’astronave e gli alieni intanto fuggono, decollando ed abbandonando sulla Terra l’esemplare rimasto indietro. In un quartiere vicino nella San Fernando Valley, un gruppo di ragazzi trascorre la serata giocando una partita a Dungeons & Dragons. Il più giovane di questi è Elliott Taylor, di dieci anni, che vive con suo fratello Michael, sua sorella Gertie e sua madre Mary. Il padre di Elliott, a dire della madre, si trova in Messico per lavoro, ma in realtà si tratta di una bugia per coprire la separazione tra i due. Uscito per ritirare una pizza ordinata dagli amici di Michael, Elliott si insospettisce quando lancia una palla da baseball nel capanno degli attrezzi, dove credeva ci fosse Harvey, il suo cane, e questa viene ributtata indietro. Più tardi, Elliott ritorna con una torcia elettrica e scopre tra i gambi di mais la creatura, che urla e fugge. Nonostante la famiglia non gli creda, il ragazzo lascia delle caramelle sparse nella foresta, in modo da attirare l’alieno da lui. Una notte l’extraterrestre fa visita a Elliott, restituendogli i dolcetti, e lui, entusiasta, a sua volta lo nasconde nella sua stanza per non farlo vedere alla famiglia. La mattina successiva, il ragazzo finge di avere la febbre per poter restare a casa e studiare meglio lo strano visitatore. Nel pomeriggio anche Michael e la sorellina Gertie incontrano l’alieno. I tre, seppur inizialmente spaventati dalla sua presenza, promettono di non dire nulla a nessuno al riguardo, neppure alla loro madre Mary, poi provano a chiedergli informazioni sulla sua origine e da dove provenga: questi risponde facendo levitare alcune palline di pongo, rappresentanti il sistema solare, e mostra i suoi poteri facendo rivivere una pianta disseccata in un vaso, nonché il suo potere curativo, attraverso il suo polpastrello luminoso, su un piccolo taglio sul dito di Elliott.

E.T. l’extraterrestre: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film E.T. l’extraterrestre, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Henry Thomas: Elliott Taylor

Dee Wallace: Mary Taylor

Robert MacNaughton: Michael Taylor

Drew Barrymore: Gertie Taylor

Peter Coyote: Keys

Erika Eleniak: compagna di classe

C. Thomas Howell: Tyler

Sean Frye: Steve

K.C. Martel: Greg

Richard Swingler: insegnante di scienze

Streaming e tv

Dove vedere E.T. l’extraterrestre in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 11 giugno 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.