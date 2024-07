È solo l’inizio: trama e cast del film su La7

È solo l’inizio è il film in onda questa sera, 23 luglio 2024, su La7 dalle 21.15. Si tratta di una pellicola del 2017 scritta e diretta da Ron Shelton. Protagonisti sono Morgan Freeman, Tommy Lee Jones e Rene Russo; il film segna l’ultima apparizione dell’attrice Glenne Headly, morta l’8 giugno 2017. Vediamo insieme tutte le informazioni come trama e cast.

Trama

Duke (Morgan Freeman) è un avvocato della difesa che si gode la sua pensione da capogiro in un lussuoso resort di Palm Springs, California. Duke si distingue senza difficoltà tra i clienti della struttura e cerca di guadagnarsi l’attenzione dell’affascinante direttrice Suzie (Rene Russo). L’arrivo dell’ex agente in pensione Leo (Tommy Lee Jones) stravolgerà le consolidate abitudini dell’uomo. Il nuovo cliente, infatti, sembra disposto a tutto per spodestarlo dal suo trono ma Duke non permetterà a nessuno di rubargli i riflettori. Mentre i due si sottopongono a ripicche sempre più pericolose, l’avvocato capirà di essere diventato il bersaglio di una sua vecchia conoscenza del passato e dovrà contare, seppur a malincuore, sull’aiuto di Leo…

È solo l’inizio: il cast del film

Protagonisti del film in onda su La7 sono Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Rene Russo. Ecco gli attori e i relativi personaggi interpretati.