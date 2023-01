È sempre mezzogiorno oggi non va in onda: perché, il motivo, Rai 1, 19 gennaio 2023

Perché È sempre mezzogiorno oggi, 19 gennaio 2023, non va in onda su Rai 1? Il programma di Antonella Clerici questa mattina lascia spazio ad uno speciale del Tg1 in diretta a partire dalle 12.15 per seguire i funerali di Gina Lollobrigida, la grande diva del cinema scomparsa qualche giorno fa a 95 anni. La diretta del funerale dell’attrice saranno quindi in diretta su Rai 1 a cura del Tg1 dalla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Ecco perché È sempre mezzogiorno oggi non va in onda. Il programma di Antonella Clerici tornerà regolarmente in onda domani.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi È sempre mezzogiorno non va in onda, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma di Antonella Clerici va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle ore 12. Potete seguirlo in diretta streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play.it.