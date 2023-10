È sempre mezzogiorno oggi non va in onda: perché, il motivo | 10 ottobre 2023 Rai 1

Perché oggi, martedì 10 ottobre 2023, su Rai 1 non va in onda È sempre mezzogiorno? Il programma di Antonella Clerici del mezzogiorno di Rai 1 non va in onda per motivi personali della conduttrice che sarebbe alle prese con la febbre. Niente di grave, tornerà molto presto. Ad annunciare la sua indisposizione è stata la stessa conduttrice pubblicando sui social una foto che la ritrae a letto con termometro e telecomando. “Spero di rimettermi presto”, le sue parole.

Già ieri il programma non era andato in onda per lasciare spazio ad uno speciale in diretta del Tg1, per seguire dalle 10.45 la cerimonia di celebrazione dei 60 anni dalla tragedia del Vajont, con la telecronaca di Nadia Zicoschi e Alessio Zucchini. Al momento non è noto come la Rai sostituirà E’ sempre Mezzogiorno.

