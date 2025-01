È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 7 gennaio 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 7 gennaio 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 7 gennaio 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 gennaio 2025

Al centro della puntata la visita a sorpresa del premier Giorgia Meloni nella residenza di Donald Trump in Florida, Mar-a-Lago. A due settimane dal giuramento come Presidente degli USA, il tycoon, secondo quanto raccontato dal Wall Street Journal, ha definito Meloni “una donna fantastica” che “ha davvero preso d’assalto l’Europa”. Tra i temi trattati nell’incontro, il complesso caso della detenzione di Cecilia Sala nel carcere di Teheran: ci sarà un’evoluzione rapida o i tempi saranno lunghi? Nel frattempo, non si placano le polemiche per quanto accaduto la notte di Capodanno: sono già più di dieci le persone identificate dalla Squadra Mobile e dai Carabinieri per gli insulti all’Italia e alla polizia, ripresi in Piazza Duomo a Milano, che ora rischiano una denuncia per vilipendio alla Repubblica. Nelle stesse ore a Napoli in tanti hanno sparato con pistole dai balconi mentre a Roma due ragazzi gay sono stati brutalmente aggrediti per aver camminato mano nella mano.

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 7 gennaio 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.