Questa sera, martedì 23 aprile 2024, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 23 aprile 2024, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Questa sera, martedì 23 aprile 2024, torna Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca su Rete 4. Tema centrale della puntata di stasera la corsa verso le elezioni europee di giugno. Siamo entrati nel vivo con gli annunci delle candidature da parte dei numeri uno della politica, ma non mancano le polemiche. Impossible non parlare della vicenda che ha coinvolto lo scrittore Antonio Scurati e il suo monologo sul 25 aprile oscurato dalla Rai. Alla vigilia della Festa della Liberazione quanto è ancora importante e necessario parlare di antifascismo come valore fondante della nostra Repubblica?

Spazio poi anche alla sanità. In Italia il collasso è sempre più vicino tra fuga dei medici e del personale sanitario all’estero. Non solo spazio alle disuguaglianze sociali che, post Covid e pandemia, si fanno sempre più forti. In Italia la forbice tra ricchi e poveri si amplia e milioni di persone rinunciano a curarsi per ragioni economiche e per effetto delle lunghe liste d’attesa.

Come sempre a discutere e dibattere dei temi centrali della puntata in studio e in collegamenti ci saranno ospiti e personaggi del mondo della politica, giornalismo e cultura. Tra gli ospiti di stasera: Andrea Scanzi, Gad Lerner, Stefano Cappellini, Maurizio Belpietro e Pietro Senaldi. E ancora: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Infine da segnalare la presenza di Mauro Corona per il consueto incontro a distanza con la padrona di casa “Bianchina” sui temi più caldi della settimana.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 23 aprile 2024 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.