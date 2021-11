E noi come stronzi rimanemmo a guardare: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 29 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda E noi come stronzi rimanemmo a guardare, film (commedia) del 2021 diretta da PIF (Pierfrancesco Diliberto) con protagonista Fabio De Luigi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Arturo, un uomo che lavora zelantemente come manager in un’azienda. Quando scopre un algoritmo che potrebbe facilitare il lavoro alla ditta, ignora che la sua scoperta vada tranquillamente sostituirlo, rendendolo un elemento non essenziale per la stessa azienda. Arturo, in breve tempo, non perde solo il suo lavoro, ma anche la fidanzata e il suo gruppo di amici. L’unico impiego che riesce a trovare è quello di rider per una multinazionale che si occupa di tecnologia, la Fuuber, che ha sviluppato un’app particolare. Installandola, Arturo scopre che l’app “dà vita” a un ologramma, una donna di nome Stella, con cui l’uomo trascorre le ore di solitudine, finendo per legarsi così tanto a lei da invaghirsene. Quando la settimana di prova gratuita con l’app della Fuuber finisce, Arturo non ha soldi per poter pagare l’abbonamento e dovrà fare tutto il possibile per riuscire a rivedere quella che è diventata l’amore della sua vita, sempre se esiste veramente…

E noi come stronzi rimanemmo a guardare: il cast del film

Abbiamo visto la trama di E noi come stronzi rimanemmo a guardare, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Fabio De Luigi

Ilenia Pastorelli

Pif

Valeria Solarino

Maurizio Marchetti

Eamon Farren

Maurizio Lombardi

Orazio Stracuzzi

Elia Schilton

Elisabetta Coraini

Sergio Vespertino

Ettore Scarpa

Maurizio Bologna

Pier Luigi Pasino

Enzo Casertano

Maurizio Nichetti

Streaming e tv

Dove vedere E noi come stronzi rimanemmo a guardare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 29 novembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.