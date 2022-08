È complicato: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema Uno

Questa sera, sabato 20 agosto 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film È complicato, pellicola del 2009 scritta e diretta da Nancy Meyers. Tra gli interpreti principali troviamo Meryl Streep, Alec Baldwin e Steve Martin. Ma qual è la trama, il cast completo, dove vedere in streaming È complicato? Di seguito tutte le informazioni.

Trama

La matura Jane (Meryl Streep) gestisce con successo una pasticceria a Santa Barbara ed è madre di tre figli, avuti con l’ex marito Jake Adler (Alec Baldwin), un facoltoso avvocato da cui ha divorziato ormai da più di dieci anni. Mentre Jane è ancora in cerca di equilibrio personale dopo la rottura con Jake, quest’ultimo si è invece risposato con la giovane e bella Agness (Lake Bell), la quale tenta disperatamente di restare incinta.

In seguito al divorzio, Jane e Jake hanno sempre mantenuto rapporti amichevoli, ma le cose cambiano durante la festa di laurea del loro figlio Luke (Hunter Parrish) a New York. Dopo aver cenato insieme nello stesso albergo, tra gli ex scatta di nuovo la passione e trascorrono insieme la notte. I due vengono scoperti dal genero Harley (John Krasinski), il quale però mantiene il silenzio, tenendo i figli della coppia all’oscuro di tutto. Mentre Jane è combattuta su ciò che sta succedendo – ora è lei l’amante di Jake – fa il suo ingresso in scena Adam (Steve Martin), l’architetto che si deve occupare della ristrutturazione della sua casa. Manco a dirlo, l’uomo s’innamora di Jane…

È complicato: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Troviamo tra i protagonisti Meryl Streep, Alec Baldwin, Steve Martin, John Krasinski, Hunter Parrish, Rita Wilson, Daryl Sabara, Lake Bell, Zoe Kazan, Geneva Carr, Mary Kay Place, Alexandra Wentworth, Blanchard Ryan, Nancy Meyers. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Meryl Streep: Jane Adler

Steve Martin: Adam Schaffer

Alec Baldwin: Jake Adler

John Krasinski: Harley

Lake Bell: Agness Adler

Mary Kay Place: Joanne

Rita Wilson: Trisha

Alexandra Wentworth: Diane

Hunter Parrish: Luke Adler

Zoe Kazan: Gabby Adler

Caitlin Fitzgerald: Lauren Adler

Emjay Anthony: Pedro Adler

Nora Dunn: Sally

Bruce Altman: Ted

Robert Curtis Brown: Peter

James Patrick Stuart: Dr. Moss

Peter Mackenzie: Dr. Alan

Pat Finn: dottore dell’hotel

Michael Rivera: Eddie

Blanchard Ryan: Annalise

Rosalie Ward: Alex

Valente Rodriguez : Reinaldo

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale di È complicato, in onda questa sera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere È complicato in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 20 agosto 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.