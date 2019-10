Dylan Dog diventa una serie tv: James Wan a lavoro

Dal fumetto alla serie tv. Arriva anche per Dylan Dog il momento di trasformare il disegno in live action. Il regista James Wan è attualmente a lavoro per realizzare una nuova serie televisiva dedicata al celebre fumetto di Tiziano Sclavi.

Atomic Monster è la casa di produzione di James Wan (Aquaman, Saw – L’enigmista) che ha stretto un accordo con Sergio Bonelli Editore per la co-produzione di una serie televisiva dedicata a Dylan Dog.

Nata 33 anni fa, la celebre saga che racconta della costante lotta contro mostri, fantasmi, vampiri, lupi mannari e zombi, vanta un catalogo di oltre 400 storie a fumetti. Dal suo debutto a oggi, può contare sulla vendita di oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo.

“James Wan e Atomic Monster sono maestri del genere horror e hanno una profonda sensibilità circa il modo migliore di adattare i fumetti allo schermo. Siamo entusiasti del fatto che una squadra come questa sia al lavoro su uno dei nostri personaggi più importanti”, così ha dichiarato la casa editrice con entusiasmo.

Dal suo canto, James Wan ha sottolineato: “Dylan Dog è uno dei miei fumetti preferiti di sempre. Sono stato iniziato per la prima volta alle storie dell’Indagatore dell’Incubo al liceo, dai miei amici europei. Anche se in quel momento non ho capito il testo a causa della lingua, ho facilmente ricostruito la storia attraverso i bellissimi disegni e i riferimenti al genere horror. Sono emozionato all’idea di collaborare con Sergio Bonelli Editore per portare tutto questo sullo schermo”.

James Wan farà impegnato come produttore esecutivo insieme a Michael Clear, con la supervisione di Rob Hackett. Da parte della Bonelli Entertainment, ci saranno Vincenzo Sarno e Giovanni Cova con la supervisione di Michele Masiero e Simone Airoldi.

La serie tv di Dylan Dog sarà composta da dieci episodi – come riportato da Variety – e Atomic Monster sarebbe già alla ricerca di abili sceneggiatori per la stesura della copione. Non ci resta che chiederci: chi si calerà nelle vesti del celebre indagatore dell’incubo?