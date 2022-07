Driven – Il caso DeLorean: trama, cast, storia vera, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 29 luglio 2022, su Rai 3 dalle 21.20 va in onda il film Driven – Il caso DeLorean, pellicola del 2018 diretta da Nick Hamm, con Jason Sudeikis e Lee Pace. Il film racconta la vita di John DeLorean. Ma qual è la trama, il cast, il trailer, la storia vera e dove vedere in streaming Driven? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film è basato sugli eventi realmente accaduti durante la nascita della DeLorean Motor Company, proprietà del genio visionario dei motori John DeLorean. Protagonista della vicenda è l’ex pilota di aerei Jim Hoffman (Jason Sudeikis), incastrato dall’FBI quando si scoprì che aiutava boss malavitosi a trasportare cocaina. Il Bureau bussa però nuovamente alla sua porta per assoldarlo come informatore, creando per lui e la sua famiglia una nuova vita in un ricco sobborgo di San Diego. È qui che Hoffman fa la conoscenza del magnate John DeLorean (Lee Pace), all’epoca in procinto di rilasciare il primo e unico modello della DeLorean Motor Company: la celebre DMC-12. John e Jim si incontrano e diventano presto molto amici, al punto che DeLorean decide di coinvolgerlo nei suoi affari. Hoffman scopre però dall’agente dell’FBI, Benedict J. Tisa (Corey Stoll), che il Bureau sta indagando proprio sull’imprenditore, apparentemente coinvolto nel traffico di cocaina insieme all’inafferabile fornitore Morgan Hetrick (Michael Cudlitz), su cui l’FBI cerca di mettere le mani da tempo, e che il compito di Jim è dunque quello di avvicinarsi a John per carpire quante più informazioni possibili.

Driven – Il caso DeLorean: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Tra i vari attori citiamo Jason Sudeikis, Lee Pace, Judy Greer, Isabel Arraiza, Michael Cudlitz, Erin Moriarty, Jamey Sheridan, Iddo Goldberg, Tara Summers, Justin Bartha, Corey Stoll, Tyler Crumley, Asher Miles Fallica. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jason Sudeikis: Jim Hoffman

Lee Pace: John DeLorean

Judy Greer: Ellen Hoffman

Corey Stoll: Benedict Tisa

Isabel Arraiza: Cristina Ferrare

Michael Cudlitz: Morgan Hetrick

Erin Moriarty: Katy Connors

Justin Bartha: Howard Weitzman

Iddo Goldberg: Roy

Tara Summers: Molly Gibson

Jamey Sheridan: Bill

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film in onda stasera su Rai 3.

Streaming e tv

Dove vedere Driven – Il caso DeLorean in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 29 luglio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, 103 in HD). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.