Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 aprile 2021

Questa sera, giovedì 8 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, il caso Astrazeneca, che continua a suscitare timori in molti cittadini: da settimane in tutta Europa si susseguono frenate e ripartenze nella sua somministrazione a causa dei dubbi sulla sua sicurezza. Con il contributo del prof. Massimo Galli, direttore del Reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, si cercherà di fare il punto della situazione sulla campagna vaccinale e sull’emergenza sanitaria.

Paolo Del Debbio intervisterà il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi di Maio sui temi di più stretta attualità politica, economica e sociale. A seguire, ancora ampio spazio al tema dei vaccini – con la difficoltà a raggiungere i numeri auspicati dal Governo Draghi e le polemiche per i “furbetti” che hanno saltato la fila – e dell’aprile blindato che ci aspetta, con l’Italia divisa tra zone arancioni e rosse che, al contrario di altri Paesi, non ha ancora le date per la ripartenza.

Come di consueto, attraverso testimonianze e racconti, una pagina della puntata di oggi di Dritto e Rovescio, secondo le anticipazioni, sarà dedicata alla crisi economica che molte categorie si trovano ad affrontare e alle loro proteste di piazza in tutta Italia. Infine, un’intervista a tutto tondo a Mauro Corona e un dibattito sugli ultimi risultati delle indagini dell’Oms in merito all’origine della pandemia, su cui gravano ancora molte incognite. Tra gli ospiti della puntata di stasera di Dritto e Rovescio: l’eurodeputata Silvia Sardone (Lega), il senatore Gianluigi Paragone (Italexit), i deputati Andrea Romano (Pd), Stefano Fassina (Leu) e Gianfranco Librandi (IV).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 8 aprile 2021 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: la trama della prossima puntata, la terza Family Food Fight: le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 8 aprile 2021 Trespass: tutto quello che c’è da sapere sul film