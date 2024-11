Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 7 novembre 2024

Questa sera, giovedì 7 novembre 2024, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio intervisterà il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Al vaglio, i risultati del voto negli Stati Uniti, le sue ripercussioni sull’economia globale e la questione migranti. A seguire, si continuerà a parlare di Donald Trump, cercando di capire quale impatto la sua rielezione a Presidente possa avere sullo scenario nazionale e internazionale. Infine, proseguirà l’inchiesta sulle politiche green dell’Unione Europea, che paiono pesare sempre di più sulle tasche dei cittadini, e si tornerà sull’immigrazione irregolare in relazione all’allarme sicurezza denunciato da molte città italiane. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio, anche: Pierfrancesco Majorino, Massimiliano Salini, Luca Boccoli, Andrea Delmastro e Paola De Micheli.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 7 novembre 2024 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.