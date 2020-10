Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 29 ottobre 2020

Questa sera, giovedì 29 ottobre 2020, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, la seconda ondata di Coronavirus in Italia. Ampio spazio verrà dedicato alle proteste di commercianti e ristoranti in diverse città d’Italia dopo il nuovo Dpcm varato dal governo con nuove misure restrittive, per contenere l’aumento dei contagi Covid registrato nelle ultime settimane. Nel corso della trasmissioni ci saranno testimonianze e racconti in diretta da parte delle categorie più colpite.

A Dritto e Rovescio di oggi, secondo le anticipazioni, ci sarà un focus anche sulla seconda ondata di contagi da Coronavirus con l’analisi del virologo Fabrizio Pregliasco, alla gestione dell’immigrazione in questo periodo di emergenza sanitaria e a un’inchiesta sull’origine della pandemia e sulle responsabilità e omissioni della Cina.

Streaming e tv

Dove vedere Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

