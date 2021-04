Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 29 aprile 2021

Questa sera, giovedì 29 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, tanti temi d’attualità. Il conduttore intervisterà il leader della Lega Matteo Salvini. Tra i temi affrontati, il programma per le graduali riaperture avviato lo scorso 26 aprile, la spaccatura all’interno della maggioranza sul coprifuoco e il superamento di Quota 100, provvedimento simbolo della Lega.

A seguire, la trasmissione di Rete 4 dedicherà ampio spazio, con nuove storie e testimonianze, alle proteste di autonomi e ristoratori che giudicano insufficiente l’azione del Governo, sia dal punto di vista della ripartenza delle attività che dal punto di vista degli aiuti economici. E poi, un’intervista a tutto tondo a Mauro Corona sulle riaperture del Governo Draghi e le restrizioni che ancora permangono, l’andamento della campagna vaccinale e le riforme fiscali e pensionistiche che verranno avviate contestualmente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Inoltre, secondo le anticipazioni di oggi di Dritto e rovescio, ci sarà un dibattito sulla crisi delle imprese turistiche e un’analisi sul “pass vaccinale” che permetterebbe a vaccinati, guariti o persone negative al tampone di potersi spostare tra Regioni di colore diverso. Un capitolo della puntata sarà dedicato al caso di Ciro Grillo, il figlio del garante del M5S Beppe Grillo indagato per stupro di gruppo e difeso dal padre con un video che sta tuttora facendo molto discutere. Le telecamere della trasmissione hanno provato a intercettare il fondatore del movimento per chiedere conto della sua posizione. Tra gli ospiti della puntata di oggi di Dritto e rovescio anche: i senatori Maurizio Gasparri (Forza Italia) e Gianluigi Paragone e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 29 aprile 2021 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.