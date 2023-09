Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 28 settembre 2023

Questa sera, giovedì 28 settembre 2023, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ampio spazio sarà dedicato al tema immigrazione, con un particolare focus sui rapporti tra Italia e Unione europea e sull’annuncio da parte della Germania dei finanziamenti alle navi Ong. Nel corso della serata, un’analisi anche sugli ultimi provvedimenti su cui sta lavorando il Governo per quanto riguarda la gestione dei minori non accompagnati e delle espulsioni. Tra i tanti ospiti che accompagneranno Paolo Del Debbio: Carlo Fidanza, Pierfrancesco Majorino, Luca Toccalini, Giuliano Granato, Leonardo Donno, Isabella Tovaglieri e Diana De Marchi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 28 settembre 2023 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.