Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 maggio 2022

Questa sera, giovedì 26 maggio 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio analizzerà con l’ambasciatore russo Sergey Razov gli ultimi aggiornamenti sul conflitto ucraino, le possibili prospettive di pace e il rapporto tra il nostro Paese e la Russia. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato alle conseguenze economiche della guerra. E ancora, un approfondimento sulla crisi profonda del settore turistico per la mancanza di lavoratori stagionali, la cui causa secondo alcuni è da ricercare nel reddito di cittadinanza, secondo altri negli stipendi non adeguati. Infine, si tornerà a parlare della discriminazione degli omosessuali in Russia, con un focus sul discusso reality in cui lo scopo dei concorrenti è dimostrare la loro eterosessualità.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 26 maggio 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.